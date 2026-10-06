Dois cães foram encontrados em situação de maus-tratos durante uma ação da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá. Um deles, em estado grave de saúde, havia sido encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para eutanásia. O outro, idoso, muito magro e com parasitas, foi resgatado e teve o responsável indiciado.

A ação ocorreu após denúncia sobre animais mantidos sem os cuidados necessários. Durante as diligências, os policiais encontraram o segundo cão em uma pequena casinha, do lado de fora do imóvel e exposto à chuva.

O responsável inicialmente negou que o animal fosse dele, mas informações colhidas pelos investigadores confirmaram que o cachorro estava sob sua responsabilidade. Vizinhos relataram que ajudavam na alimentação e haviam cedido a casinha usada como abrigo.

O animal foi retirado da guarda do tutor e encaminhado a uma organização de proteção animal, onde receberá atendimento veterinário, alimentação e tratamento.

A Polícia Civil reforça que maus-tratos não envolvem apenas agressões físicas e também podem ocorrer quando o animal é privado de alimentação, água, abrigo adequado ou atendimento veterinário.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3231-2810, com garantia de sigilo ao denunciante.