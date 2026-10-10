Um rapaz, de 19 anos, foi baleado na madrugada deste sábado (10), após uma discussão em uma lanchonete na Avenida Weimar Gonçalves Torres, na região central de Dourados.

Conforme o site Dourados News, o jovem ia ao banheiro do estabelecimento, quando esbarrou em outro cliente, que se irritou com a situação. Os dois começaram a discutir, e o desentendimento evoluiu para uma briga.

Durante a confusão, o homem sacou uma arma e disparou contra o jovem. Ao todo, foram quatro tiros. Depois, o suspeito fugiu e não foi localizado.

A vítima foi socorrida por amigos e levado ao Hospital Evangélico, onde permanece internado em estado que inspira cuidados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), que investiga o crime e tenta identificar e localizar o autor dos disparos.