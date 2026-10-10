Polícia
Jovem é baleado após discussão em lanchonete em Dourados
Rapaz de 19 anos foi atingido por quatro disparos e permanece internado em estado que inspira cuidados
Um rapaz, de 19 anos, foi baleado na madrugada deste sábado (10), após uma discussão em uma lanchonete na Avenida Weimar Gonçalves Torres, na região central de Dourados.
Conforme o site Dourados News, o jovem ia ao banheiro do estabelecimento, quando esbarrou em outro cliente, que se irritou com a situação. Os dois começaram a discutir, e o desentendimento evoluiu para uma briga.
Durante a confusão, o homem sacou uma arma e disparou contra o jovem. Ao todo, foram quatro tiros. Depois, o suspeito fugiu e não foi localizado.
A vítima foi socorrida por amigos e levado ao Hospital Evangélico, onde permanece internado em estado que inspira cuidados.
O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), que investiga o crime e tenta identificar e localizar o autor dos disparos.