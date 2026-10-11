Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas em Caarapó, após uma denúncia de disparos na área urbana. A Polícia Militar apreendeu uma pistola de fabricação israelense, 1,920 kg de maconha e 396 gramas de skunk.

Durante a abordagem a um VW Gol, os policiais encontraram uma pistola Jericho 941-F, calibre 9 mm, com 15 munições intactas, sob o banco do motorista. Um dos abordados assumiu ser dono da arma e afirmou tê-la comprado no Paraguai por cerca de R$ 5 mil.

Na sequência, a equipe foi até a residência do suspeito e encontrou tabletes de maconha, um pacote de skunk, balança de precisão, faca com resquícios de droga, filme plástico e R$ 160 em dinheiro.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caarapó, junto com a arma, as munições e os entorpecentes apreendidos.