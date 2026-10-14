Uma maleta deixada em um banco de madeira próximo a um comércio, na Vila Sobrinho, mobilizou equipes do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) na noite desta quarta-feira, dia 14, em Campo Grande.

Informações preliminares repassadas para a reportagem apontam que a maleta foi deixada ainda pela manhã no local. Um comerciante desconfiou, mas não fez nada.

Porém, com a suspeita de possuir um artefato explosivo dentro da maleta, o comerciante acionou a Polícia Militar, que também pediu a ajuda do BOPE.

Devido a exigência da ocorrência, os militares foram acionados e foram até o local para saber a procedência e verificar se, de fato, a maleta possui algum explosivo.

A reportagem segue acompanhando o desfecho da ocorrência.