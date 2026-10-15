Polícia
Suspeito de tráfico é preso em MS após apreensão de 710 kg de maconha no PR
Homem foi localizado em Caarapó durante operação conjunta das polícias civis dos dois estados
Homem, de 56 anos, foi preso preventivamente na quarta-feira (14), em Caarapó, durante uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em apoio à Polícia Civil do Paraná. Ele é investigado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em um caso que resultou na apreensão de mais de 710 quilos de maconha.
A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Caarapó, que também cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Umuarama (PR), onde a investigação é conduzida.
O caso teve origem em dezembro de 2025, quando forças de segurança apreenderam 710,85 quilos de maconha transportados em uma caminhonete Nissan Frontier, na região de Umuarama. Na ocasião, o motorista desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade, até perder o controle do veículo e bater contra postes de iluminação pública.
Após a colisão, o condutor abandonou a caminhonete e fugiu a pé, portando uma arma de fogo. Ele não foi localizado naquele momento. Com o avanço das investigações, um suspeito foi identificado e a Justiça autorizou a prisão preventiva e a busca em um endereço de Caarapó.
Após ser preso, o investigado foi levado à delegacia do município para os procedimentos legais. A prisão foi comunicada ao Poder Judiciário.