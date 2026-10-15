Homem, de 56 anos, foi preso preventivamente na quarta-feira (14), em Caarapó, durante uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em apoio à Polícia Civil do Paraná. Ele é investigado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em um caso que resultou na apreensão de mais de 710 quilos de maconha.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Caarapó, que também cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Umuarama (PR), onde a investigação é conduzida.

O caso teve origem em dezembro de 2025, quando forças de segurança apreenderam 710,85 quilos de maconha transportados em uma caminhonete Nissan Frontier, na região de Umuarama. Na ocasião, o motorista desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade, até perder o controle do veículo e bater contra postes de iluminação pública.

Após a colisão, o condutor abandonou a caminhonete e fugiu a pé, portando uma arma de fogo. Ele não foi localizado naquele momento. Com o avanço das investigações, um suspeito foi identificado e a Justiça autorizou a prisão preventiva e a busca em um endereço de Caarapó.

Após ser preso, o investigado foi levado à delegacia do município para os procedimentos legais. A prisão foi comunicada ao Poder Judiciário.