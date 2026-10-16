Jovem, de 20 anos, que estava grávida de 20 semanas, perdeu o bebê após um grave acidente envolvendo uma motocicleta, que ela estava, e um carro, no último dia 9 de outubro, em Dourados.

Identificada como Brenda, ela permanece internada em estado gravíssimo no Hospital da Vida. A jovem estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo companheiro, de 19 anos, quando os dois foram atingidos por um Fiat Palio.

A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Cornélia Cerzósimo de Souza com a Avenida Marcelino Pires.

Segundo o site Dourados News, o motorista do carro, de 55 anos, teria avançado pelo cruzamento e atingido a moto. Com o impacto, os ocupantes ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital da Vida.

Ainda conforme o site local, Brenda esperava um menino, que morreu em decorrência do acidente.

A Polícia Civil investiga as causas que envolveram o acidente.