Famoso nas redes sociais, o delegado da Polícia Civil do Piauí, Charles Pessoa, publicou um vídeo de uma operação realizada em Ponta Porã, município de Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o Paraguai.

A ação ocorreu durante a Operação Protetor e terminou com a prisão de dois suspeitos que estariam em um carro carregado com cigarros contrabandeados. Nas imagens, o delegado aparece acompanhado de policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em Mato Grosso do Sul, durante a abordagem.

Segundo a publicação de Charles Pessoa, a dupla saía de Ponta Porã com destino a Campo Grande. O delegado explicou que a abordagem ocorreu no âmbito de uma operação determinada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

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