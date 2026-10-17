Vinicius Souza da Silva, de 27 anos, morreu após ser esfaqueado nas costas durante uma briga na noite de sexta-feira (16), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ferimento por arma branca na Rua Catanduva. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA) do Corpo de Bombeiros, que já realizava o atendimento à vítima.

Os bombeiros informaram aos policiais que o homem havia sofrido um ferimento por arma branca na região das costas, mas ainda apresentava sinais vitais. Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

Uma testemunha relatou que dois homens estavam brigando sob efeito de bebidas alcoólicas e que tentou intervir para separar a discussão. Nesse momento, um dos envolvidos sacou uma faca e atingiu a vítima nas costas.

Após desferir o golpe, o suspeito retirou a faca do corpo da vítima e fugiu levando a arma, tomando rumo ignorado. A testemunha afirmou que não conhecia o suspeito.

No local, foram encontrados vestígios de sangue. A situação foi comunicada ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para o acionamento da perícia.

A equipe de perícia compareceu ao local. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os policiais seguiram para o Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL), onde a ocorrência foi registrada.

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