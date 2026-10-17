Um idoso, de 69 anos, foi preso na noite de sexta-feira (16), suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, em Dourados. Segundo informações divulgadas pelo Dourados News, a Guarda Municipal foi acionada após denúncias sobre a presença da criança na residência do suspeito, no bairro Ildefonso Pedroso, na região sul da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes chegaram ao imóvel por volta das 19h30 e encontraram a menina no apartamento e o homem arrumando as calças.

Questionado pelos guardas, ele negou ter cometido qualquer crime. Conforme a apuração inicial, o suspeito teria tocado na criança, que foi encaminhada ao Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), onde passou por exames para verificar se houve conjunção carnal.

Relatos de testemunhas apontam a possibilidade de outras vítimas, situação que ainda está sendo investigada. Segundo as informações do caso, o homem atraía oferecendo doces e dinheiro.

O idoso foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável.

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