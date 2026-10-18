Dois menores de 18 anos estão apreendidos após confessarem participação na morte de Hydhino Davy Gomes Lima, de 12 anos, encontrado esquartejado em uma granja desativada no bairro Samapi, na Zona Leste de Teresina, no Piauí.

Segundo o g1, os suspeitos relataram que o crime teria sido motivado por um suposto furto cometido por Hydhino contra uma familiar de um deles, além de desentendimentos e acusações entre os adolescentes.

Os dois foram encaminhados ao Complexo de Defesa da Cidadania (CDC) após a Justiça decretar a internação provisória. A Polícia segue investigando as versões apresentadas e reunindo outros elementos para a apuração do caso.

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