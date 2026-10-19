Polícia
AGORA: Em área conhecida pelo tráfico, homem é baleado ao confrontar GCM no Colúmbia
Cauê tem diversas passagens pela polícia e estaria armado com uma faca
Um homem conhecido como “Cauê” foi baleado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande na noite deste domingo (18), durante um confronto no bairro Jardim Colúmbia, na região norte da Capital.
A ação policial ocorreu na Travessa Macuim, nas proximidades de um campo de futebol do bairro. Segundo as forças de segurança, o local é conhecido pelo tráfico de drogas.
A equipe da GCM estava em rondas quando tentou abordar o suspeito. Armado com uma faca, ele teria avançado contra os guardas, momento em que um dos agentes efetuou o disparo.
O tiro atingiu o suspeito na região da clavícula. Ele foi socorrido ao Centro Regional de Saúde (CRS) 24 horas Nova Bahia e, posteriormente, regulado para encaminhamento à Santa Casa.
A Polícia Militar, a Polícia Civil e peritos oficiais compareceram ao local. A faca que teria sido utilizada pelo suspeito foi apreendida. Com ele, também foi encontrada uma quantia em dinheiro.
Ainda conforme as informações repassadas, o homem já possui diversas passagens pela polícia. O caso será investigado.