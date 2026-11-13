Criminosos
Bandidos mortos em confronto com o Choque em Rio Verde eram 'missionários' do crime
Segundo o comandante do BPMChoque, dois criminosos vieram de Mato Grosso para executar rivais e tentar tomar o controle do tráfico de drogas na cidade
Os três criminosos mortos em confronto com o Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPMChoque), em Rio Verde de Mato Grosso, eram apontados como integrantes de um grupo envolvido em ações criminosas e homicídios.
Dois deles, oriundos de Mato Grosso, atuariam como “missionários” ou “sicários”, termo utilizado para identificar pessoas encarregadas de cumprir missões criminosas mediante pagamento. A informação foi detalhada pelo comandante do Choque, major Cleyton da Silva Santos.
Segundo o comandante, os dois homens vindos de Mato Grosso foram para Rio Verde com o objetivo de cometer homicídios contra pessoas que controlavam o tráfico de drogas na região.
A intenção, conforme as informações levantadas pelas equipes policiais, era tomar o território. A operação foi desencadeada após troca de informações com a Polícia Militar do Estado vizinho, que ajudou a identificar os suspeitos e o imóvel onde estavam escondidos.
A ação começou após os criminosos cometerem um homicídio contra Cleibson Gomes da Silva, de 30 anos, apontado pelo comandante como rival na disputa pelo tráfico de drogas local. Conforme relatado, o grupo entrou na residência da vítima, cometeu o assassinato e retornou para o imóvel onde estava escondido.
O major Cleyton destacou a importância da troca de informações entre as forças policiais de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, especialmente com a participação da inteligência do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário de Mato Grosso do Sul, que contribuiu com informações sobre os dois suspeitos.
Com a localização do imóvel e a informação de que os homens estavam armados, equipes do Choque foram até o endereço para realizar a abordagem. No entanto, segundo o comandante, os policiais foram recebidos a tiros logo na entrada da residência.
Os criminosos estavam com uma submetralhadora, utilizada nos primeiros disparos contra a equipe. Um dos policiais utilizava um escudo balístico, que foi atingido durante o confronto. Diante da agressão, os militares reagiram e atingiram o primeiro suspeito, que portava a submetralhadora.
Após ele cair, os outros dois fugiram, pularam o muro e entraram em uma residência vizinha. Os policiais fizeram um cerco e entraram no segundo imóvel, tentando fazer com que os suspeitos se rendessem. Ainda conforme o comandante, os dois voltaram a atirar contra a equipe durante a abordagem, e os policiais reagiram, atingindo ambos.
Depois que a situação foi controlada, os três feridos foram socorridos e encaminhados ao hospital de Rio Verde de Mato Grosso, mas não resistiram.
Os mortos foram identificados como Marcos Vinícius de Oliveira, de 19 anos; Everson Nunes Ferreira, de 30 anos; e Jefferson Carlos Moura Silva, de 17 anos.
No local, os policiais apreenderam a submetralhadora calibre 9 milímetros utilizada no primeiro confronto. Na residência vizinha, onde ocorreu o segundo enfrentamento, foram encontradas uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver calibre .38. O major afirmou que todas as armas foram disparadas contra os policiais durante a ocorrência.
“Foi realmente um cenário de guerra”, declarou o comandante.
Ao detalhar a atuação dos dois homens vindos de Mato Grosso, Cleyton afirmou que Marcos Vinícius e Everson tinham extensa ficha criminal e trabalhavam como pistoleiros, cumprindo missões criminosas.
“Eles eram missionários, cumpriam essas missões ali, eles trabalhavam como pistoleiros mesmo”, afirmou.
Questionado sobre o significado do termo, o major explicou que os chamados missionários são pessoas responsáveis por cumprir missões criminosas, também identificadas como sicários.
“Missionários seria se o sicário, a pessoa que ela é responsável por cumprir uma missão. Ela é paga pra cometimento de delito, seja ele tráfico de drogas, cometimento de homicídio ou cometimento de roubo”, explicou.
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