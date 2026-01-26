Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna

As equipes do SAMU foram acionadas para atender o caso junto com as autoridades policiais

26 janeiro 2026 - 19h41Brenda Assis     atualizado em 26/01/2026 às 19h44
A confusão aconteceu na tarde de hoje A confusão aconteceu na tarde de hoje   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Uma confusão envolvendo adolescentes mobilizou a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) na tarde desta segunda-feira (26), no Parque Ayrton Senna, localizado no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O caso envolveu um adolescente de 12 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, e outro jovem de 16 anos.

Segundo o apurado pela reportagem, um grupo de adolescentes jogava bola em uma quadra do parque quando o menino de 12 anos teria esbarrado e acertado o joelho de um dos jovens. Em seguida, o adolescente de 16 anos teria reagido com um soco na região da orelha do garoto autista, causando ferimentos.

Após a agressão, outros adolescentes que estavam no parque teriam se revoltado e passaram a agredir o jovem de 16 anos. De acordo com testemunhas, cerca de 20 pessoas teriam participado das agressões, que incluíram socos, chutes e o uso de pedaços de madeira. O adolescente ficou ferido e com sangramento ativo.

Diante da confusão, equipes da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, da Força Tática e da Guarda Civil Metropolitana foram acionadas para conter a situação e garantir a segurança no parque. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado para prestar socorro aos envolvidos.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos adolescentes nem se houve apreensões ou encaminhamentos à delegacia.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati
Cuidado! Mulher usa laudo falso de médica de SP para aplicar golpes em MS
Polícia
Cuidado! Mulher usa laudo falso de médica de SP para aplicar golpes em MS
Idoso de 69 anos morre ao ser atropelado por trator em assentamento de Bela Vista
Polícia
Idoso de 69 anos morre ao ser atropelado por trator em assentamento de Bela Vista
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher fica ferida durante briga no centro de Campo Grande
Celulares foram apreendidos
Polícia
Motorista de carreta é preso pelo DOF com R$ 310 mil em celulares na MS-040
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul
Polícia
Homem causa acidente e foge peladão pelas ruas de Chapadão do Sul
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem morre ao ser baleado por amigo em Aral Moreira
Homem é preso por perguntar a esposa se 'caixão está pago' durante ameaça em Três Lagoas
Polícia
Homem é preso por perguntar a esposa se 'caixão está pago' durante ameaça em Três Lagoas
Avião explode ao cair em pista do Paraguai; caso é investigado
Polícia
Avião explode ao cair em pista do Paraguai; caso é investigado
Imagem ilustrativa
Polícia
Operação da PF tenta coibir contrabando de cigarros em Campo Grande

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados