Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna

Uma confusão envolvendo adolescentes mobilizou a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) na tarde desta segunda-feira (26), no Parque Ayrton Senna, localizado no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O caso envolveu um adolescente de 12 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, e outro jovem de 16 anos.

Segundo o apurado pela reportagem, um grupo de adolescentes jogava bola em uma quadra do parque quando o menino de 12 anos teria esbarrado e acertado o joelho de um dos jovens. Em seguida, o adolescente de 16 anos teria reagido com um soco na região da orelha do garoto autista, causando ferimentos.

Após a agressão, outros adolescentes que estavam no parque teriam se revoltado e passaram a agredir o jovem de 16 anos. De acordo com testemunhas, cerca de 20 pessoas teriam participado das agressões, que incluíram socos, chutes e o uso de pedaços de madeira. O adolescente ficou ferido e com sangramento ativo.

Diante da confusão, equipes da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, da Força Tática e da Guarda Civil Metropolitana foram acionadas para conter a situação e garantir a segurança no parque. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado para prestar socorro aos envolvidos.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos adolescentes nem se houve apreensões ou encaminhamentos à delegacia.

