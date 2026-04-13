Adolescente morre após salto em balneário de MS

Um adolescente de 15 anos morreu na tarde de domingo (12) após um acidente no Balneário Salto do Rio Aporé, em Cassilândia. O jovem se feriu ao tentar saltar de uma árvore em direção à água e acabou não resistindo.
De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente estava com um amigo quando subiu na árvore para pular em uma canaleta. Durante o salto, ele bateu a cabeça na borda da estrutura antes de cair no rio. Após o impacto, submergiu e não voltou à superfície, o que mobilizou pessoas que estavam no local.
A Polícia Militar foi acionada e, cerca de 15 minutos depois, o corpo foi encontrado e retirado da água por um frequentador do balneário. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas apenas pôde constatar a morte.
O caso foi registrado como morte por causa indeterminada, sem indícios iniciais de crime. A Polícia Civil e a perícia técnica acompanharam a ocorrência e devem apurar as circunstâncias do acidente.