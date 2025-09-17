Menu
Menu Busca quarta, 17 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá

Vítimas baleadas em ataque foram socorridas com vida; autores estavam em moto e fugiram

17 setembro 2025 - 22h22Vinícius Santos e Brenda Assis    atualizado em 17/09/2025 às 22h22
Movimentação da PM no local - Movimentação da PM no local -   (Foto: WhatsApp / JD1 Notícias)

Dois jovens foram alvos de uma tentativa de execução na noite desta quarta-feira (17) no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O ataque aconteceu na travessa Boa Vizinhança com a rua Floriano Paula Corrêa.

Um dos rapazes, de 20 anos, foi atingido por três disparos em diferentes partes do corpo, enquanto o outro, de 23 anos, levou um tiro na coxa; o projétil transfixou e saiu pela região das nádegas. Ambos foram socorridos com vida a uma unidade hospitalar.

Conforme informações iniciais, os suspeitos estariam em uma motocicleta azul, sem placa, e fugiram imediatamente após o ataque. Não há informações sobre a motivação do crime. 

Equipes da Polícia Militar estão no local para o primeiro atendimento e isolamento da área. Investigadores da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica, devem realizar os levantamentos iniciais para as investigações. 

(*) Matéria em atualização.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Polícia
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060
O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos seguia para o Mato Grosso quando o acidente acontenceu
Polícia
Chuva pode ter causado queda de avião que matou médico e pecuarista no Pantanal
Local do crime -
Justiça
"Panela" é condenado a 13 anos de prisão por homicídio motivado por vingança
Projeto desenhado
Cidade
Nova base da Guarda Civil Metropolitana reforçará segurança no Trevo Imbirussu
Imagem de agentes da Polícia Federal -
Polícia
Homem é preso por armazenar pornografia infantil em Campo Grande
O atropelamento aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Solurb lamenta morte de gari na Duque de Caxias, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado no tornozelo e pede socorro em casa de Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem quase perde o dedo ao ser mordido por cavalo em Corumbá

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira