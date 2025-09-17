AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá

Vinícius Santos e Brenda Assis atualizado em 17/09/2025 às 22h22

Dois jovens foram alvos de uma tentativa de execução na noite desta quarta-feira (17) no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O ataque aconteceu na travessa Boa Vizinhança com a rua Floriano Paula Corrêa.

Um dos rapazes, de 20 anos, foi atingido por três disparos em diferentes partes do corpo, enquanto o outro, de 23 anos, levou um tiro na coxa; o projétil transfixou e saiu pela região das nádegas. Ambos foram socorridos com vida a uma unidade hospitalar.

Conforme informações iniciais, os suspeitos estariam em uma motocicleta azul, sem placa, e fugiram imediatamente após o ataque. Não há informações sobre a motivação do crime.

Equipes da Polícia Militar estão no local para o primeiro atendimento e isolamento da área. Investigadores da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica, devem realizar os levantamentos iniciais para as investigações.

(*) Matéria em atualização.

