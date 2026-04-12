Agredido com pedradas na cabeça, homem é encontrado em estado grave no Centro Pop

Um homem em situação de rua foi encontrado gravemente ferido após ser vítima de agressão nas imediações do Centro Pop, na rua Joel Dibo, em Campo Grande, neste domingo (12).

Conforme apurado pela reportagem, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela região quando foi informada por moradores em situação de rua sobre um homem caído na calçada, em frente à unidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima deitada e coberta por uma manta. Durante a averiguação, foi constatado que o homem apresentava diversas lesões graves, incluindo cortes lacerantes na região da cabeça, possivelmente provocados por pedradas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o encaminhamento da vítima até a Santa Casa para atendimento médico. Ainda segundo o registro policial, a presença de sangue coagulado — já escuro e ressecado — tanto na vítima quanto nas proximidades indica que a agressão pode ter ocorrido horas antes, possivelmente durante a madrugada.

Há a suspeita de que o autor do crime seja um homem conhecido pelo apelido de “Neguinho”. Rondas foram realizadas pela região, mas até o momento ele não foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que deve dar continuidade às investigações.

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