Polícia

Barba, cabelo e arma? Dois são presos por ofertar revólver em barbearia da Capital

Policiais chegaram até o local após denúncias anônimas

29 janeiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius
Revólver apreendido pelo GOIRevólver apreendido pelo GOI   (Divulgação/PCMS)

Dois indivíduos, que não tiveram a identificação divulgada, foram presos em flagrante após denúncias de que estariam tentando revender um revólver em uma barbearia na Vila Palmira, em Campo Grande, durante a quarta-feira, dia 28.

Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido e detidos por uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil.

Segundo informado pela instituição, denúncias apontavam que uma arma de fogo estava sendo ofertada ilegalmente em uma barbearia. Dessa forma, uma equipe manteve o local sob monitoração.

A equipe observou a chegada de várias pessoas e a entrega de uma mochila a um dos suspeitos, que retornou ao interior do estabelecimento. Em seguida, os investigadores visualizaram, através da porta de vidro, o manuseio de uma arma de fogo, caracterizando flagrante delito.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem, localizando no interior da mochila um revólver calibre .38, de cor preta. 

Conforme as informações apuradas no local, a arma estaria sendo oferecida para venda, sendo que um dos envolvidos alegou estar de posse do armamento como garantia de uma dívida.

Dois indivíduos receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido, enquanto os demais foram conduzidos à unidade policial na condição de testemunhas.

 

