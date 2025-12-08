Casal sofre acidente voltando para casa após comprar caminhonete

Um casal ficou ferido e precisou ser socorrido após se envolver em um acidente grave a cerca de 10 km da área urbana de Corumbá, na BR-262. O caso aconteceu na tarde deste sábado (6).

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, o casal voltava para casa em Corumbá após comprar o veículo na manhã do mesmo dia em Campo Grande. No entanto, durante a viagem, o condutor perdeu o controle de direção e acabou saindo da pista.

Por conta disso, a caminhonete colidiu contra algumas árvores às margens da rodovia. O acidente deixou o veículo travado próximo as plantas, obrigando os ocupantes a sair pelas janelas.

Devido o acidente, o homem ficou com algumas lesões na cabeça e a sua companheira com algumas escoriações pelo corpo. Diante da situação, os dois socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para uma unidade de saúde da região, onde passaram por atendimento médico especializado.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

