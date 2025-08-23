Casal xinga e ofende guardas ao reagir a abordagem em posto de saúde do Aero Rancho

Um casal de 24 e 33 anos foi preso por desacatar e desobedecer guardas da GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante a noite desta sexta-feira (22), no CRS Aero Rancho, localizado na região sul de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada, pois um homem estava em atitude suspeita no interior da unidade em construção. Ao fazer as verificações, os guardas encontraram o rapaz de 24 anos agachado, no escuro, e com algo nas mãos que não chegou a ser identificado.

Ao receber voz de abordagem, ele reagiu xingando e ofendendo os guardas na tentativa de não ser detido. Ao ver que o namorado estava sendo contido, a mulher entrou na confusão e também foi desobediente.

Diante da situação, os dois foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como desacato e desobediência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também