Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Chamada de 'louca', mulher denuncia violência psicológica em viagem à Nova Andradina

Ela estaria passando uns dias na casa dos sogros, quando os desentendimentos começaram

12 agosto 2025 - 19h11Brenda Assis
Atendimento foi feito pela DAM de Nova AndradinaAtendimento foi feito pela DAM de Nova Andradina   (Jornal da Nova)

Uma mulher, de 30 anos, procurou a delegacia da cidade de Nova Andradina para denunciar que está sendo vítima de violência psicológica, causada pelo companheiro. Os fatos foram relatados na manhã desta terça-feira (11).

Conforme o registro policial, ela contou que mora em Londrina (PR) com o marido, de 35 anos, no entanto, viajaram para Mato Grosso do Sul e se hospedaram na casa do sogro, localizada na rua Vearni Castro, região central do município. No local, eles participaram do Dia dos Pais com a família do autor.

Porém, nem tudo são flores. Durante a estadia, ocorreram desentendimentos entre o suspeito e seus genitores quando a mulher solicitou R$ 200,00 para a compra de itens para a comemorar o aniversário do filho menor.

Além disso, ela afirmou estar sofrendo violência psicológica, sendo chamada de “louca” e, em determinado momento, ficando trancada em um quarto.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou as partes à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O gari Laudemir de Souza Fernandes e o empresário René da Silva Nogueira Junior
Polícia
Após briga de trânsito, empresário mata gari a tiros com a arma da esposa
Testemunhas relataram que o episódio foi rápido e que, apesar do susto foram registrados apenas danos materiais
Polícia
Idosa passa mal ao volante e derruba muro de estacionamento de academia em MS
Depac Dourados
Polícia
'Vai ficar ruim pra você', diz homem ao ameaçar ex da atual companheira em Dourados
O caso teria sido registrado na segunda-feira
Polícia
JD1TV: 'Devolve meu dinheiro', homem quebra guichê de empresa na rodoviária da Capital
JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã
Polícia
JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda
Polícia
Homem é agredido a pauladas após briga em bar de Santa Rita do Pardo
'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande
Polícia
'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande
O acidente aconteceu na manhã de ontem
Polícia
Acidente deixa três pessoas feridas na BR-267, em Bataguassu
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado após não desocupar casa alugada no Noroeste
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar