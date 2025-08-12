Chamada de 'louca', mulher denuncia violência psicológica em viagem à Nova Andradina

Uma mulher, de 30 anos, procurou a delegacia da cidade de Nova Andradina para denunciar que está sendo vítima de violência psicológica, causada pelo companheiro. Os fatos foram relatados na manhã desta terça-feira (11).

Conforme o registro policial, ela contou que mora em Londrina (PR) com o marido, de 35 anos, no entanto, viajaram para Mato Grosso do Sul e se hospedaram na casa do sogro, localizada na rua Vearni Castro, região central do município. No local, eles participaram do Dia dos Pais com a família do autor.

Porém, nem tudo são flores. Durante a estadia, ocorreram desentendimentos entre o suspeito e seus genitores quando a mulher solicitou R$ 200,00 para a compra de itens para a comemorar o aniversário do filho menor.

Além disso, ela afirmou estar sofrendo violência psicológica, sendo chamada de “louca” e, em determinado momento, ficando trancada em um quarto.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou as partes à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde os fatos foram registrados.

