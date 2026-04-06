Filho de subtenente morta lamenta perda e diz viver "dor na alma"

“É um momento pesado, difícil e de muita dor na alma", é o desabafo do filho da subtenente, Marlene de Brito Rodrigues, 59 anos, morta pelo companheiro, nesta segunda-feira (6), em Campo Grande. Em publicação nas redes sociais, ele lamentou a perda da mãe e destacou o carinho que ela recebia.

Na mensagem, o jovem afirmou que a vítima era muito querida e que diversas pessoas devem prestar as últimas homenagens.

“Minha mãe sempre foi alguém muito querida por tanta gente, e sei que muitos vão querer e vão prestar uma última homenagem a ela”, escreveu.

A família ainda aguarda a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) para definir a data e o local do velório e do enterro.

O filho também agradeceu as mensagens de apoio e relembrou o quanto a mãe era amada.

“Só quero agradecer as inúmeras mensagens de apoio que tenho recebido de muitas e muitas pessoas, o que mostra o quão amada ela foi nessa vida”, disse.

O companheiro, de 50 anos, foi preso pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que seguira investigando o caso. A vítima deixa dois filhos.

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