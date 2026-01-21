Menu
Menu Busca quarta, 21 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital

Crime aconteceu na tarde desta quarta-feira na Avenida Julio de Castilho

21 janeiro 2026 - 15h10Taynara Menezes e Luiz Vinicius    atualizado em 21/01/2026 às 15h22
Movimentação de PMs no localMovimentação de PMs no local   (Foto: Luiz Vinicius )

O proprietário de uma salgaderia identificado como, André Luis Mitidiero, foi morto a facadas pelo gerente de cozinha do estabelecimento, Eduardo Araújo, que acabou tirando sua própria vida a facadas em seguida. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), na avenida Julio de Castilho, Santo Antônio, em Campo Grande.

Segundo o Tenente Dermival Caldeira, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender inicialmente duas vítimas. “Chegamos e encontramos uma cena muito triste e impactante, com grande quantidade de sangue. André já estava em óbito, e Eduardo apresentava um ferimento grave. Fizemos todos os procedimentos possíveis, mas infelizmente não tivemos êxito”, relatou.

O tenente explicou que o ataque teve início após um desentendimento entre as partes. “Ainda não sabemos a motivação. Existem testemunhas oculares e câmeras que vão ajudar a esclarecer a situação”, acrescentou.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h10, e os Bombeiros atuaram por cerca de 40 minutos na tentativa de salvar uma das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

A Polícia Civil investiga o caso
Polícia
Histórico de ciúmes e desentendimentos amorosos teriam motivado homicídio em salgaderia
Região onde aconteceu as agressões em Anhanduí
Polícia
Homem nu invade residência e espanca casal em distrito de Campo Grande
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
Briga em família termina com jovem autista esfaqueado em Campo Grande
Agentes do Gaeco cumprem mandados em Campo Grande
Polícia
Gaeco cumpre mandados e visita casas de bairro nobre de Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher foge após incendiar e destruir residência no Nova Lima
Os crimes, ocorridos em Campo Grande, seguem sob investigação a cargo da 4ª Delegacia de Polícia Civil
Polícia
Veículos de estelionato cometidos na Capital são recuperados em Três Lagoas
Rapaz paga 'quinhentão' para golpista não expor nudes em rede social na Capital
Polícia
Rapaz paga 'quinhentão' para golpista não expor nudes em rede social na Capital
Golpe aconteceu no WhatsApp
Polícia
Golpista se passa por faccionado, cria história e tira R$ 7,2 mil de campo-grandense
Mais de 3 mil caixas de canetas emagrecedoras ilegais já foram apreendidas nas rodovias de MS
Polícia
Mais de 3 mil caixas de canetas emagrecedoras ilegais já foram apreendidas nas rodovias de MS

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima