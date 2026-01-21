Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital

Taynara Menezes e Luiz Vinicius atualizado em 21/01/2026 às 15h22

O proprietário de uma salgaderia identificado como, André Luis Mitidiero, foi morto a facadas pelo gerente de cozinha do estabelecimento, Eduardo Araújo, que acabou tirando sua própria vida a facadas em seguida. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), na avenida Julio de Castilho, Santo Antônio, em Campo Grande.

Segundo o Tenente Dermival Caldeira, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender inicialmente duas vítimas. “Chegamos e encontramos uma cena muito triste e impactante, com grande quantidade de sangue. André já estava em óbito, e Eduardo apresentava um ferimento grave. Fizemos todos os procedimentos possíveis, mas infelizmente não tivemos êxito”, relatou.

O tenente explicou que o ataque teve início após um desentendimento entre as partes. “Ainda não sabemos a motivação. Existem testemunhas oculares e câmeras que vão ajudar a esclarecer a situação”, acrescentou.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h10, e os Bombeiros atuaram por cerca de 40 minutos na tentativa de salvar uma das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso.

