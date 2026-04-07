Homem atacou companheira grávida com socos e chutes é preso em Campo Grande

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande prenderam um homem de 20 anos acusado de agredir a convivente gestante de oito meses com socos e chutes, além de ameaçá-la com uma faca.

A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (6), no bairro Itamaracá, após ordem judicial solicitada pela própria delegacia, no contexto de investigação por lesão corporal contra mulher em razão do sexo e ameaça em situação de violência doméstica.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima relatou que as agressões aconteceram em sua residência e que convivia com o suspeito em união estável há cerca de um ano e quatro meses. Os ataques resultaram em lesões em diferentes partes do corpo, com destaque para a face.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado à 1ª DEAM, onde permanece à disposição da Justiça.

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