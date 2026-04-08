Homem é atacado com machado por mulher e fica em estado grave em MS

Um homem de 62 anos foi brutalmente atacado com golpes de machado na terça-feira (7), dentro de sua residência, na Rua Antônio João, no centro de Guia Lopes da Laguna.
De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi acionada por populares para intervir em uma briga e, ao chegar ao local, encontrou a autora, de 60 anos, e a vítima ainda em confronto, em posse do machado.
Segundo as investigações preliminares, o crime ocorreu após uma discussão. O homem relatou que havia pedido para a mulher deixar sua casa e, horas depois, enquanto estava deitado, foi surpreendido pelos golpes. Durante a agressão, conseguiu segurar o cabo do machado, e ambos entraram em luta corporal até a rua, onde foram contidos pelos policiais.
O homem sofreu múltiplas fraturas, incluindo costela, clavícula, mandíbula e nariz, além de um corte profundo no queixo. Ele foi socorrido e transferido em estado grave para Campo Grande.
Já a suspeita, moradora de Coxim, afirmou que foi até o município para se encontrar com a vítima, com quem mantinha contato por redes sociais, e alegou que o episódio ocorreu após agressões físicas e verbais motivadas por ciúmes. A perícia foi acionada e o caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do crime.
