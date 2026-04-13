Homem é preso após agredir esposa no pós-parto em hospital de Campo Grande

Mulher de 23 anos foi agredida pelo marido, de 25 anos, na noite deste domingo (12), em um hospital de Campo Grande. O caso ocorreu quando a vítima chegava à unidade de saúde para acompanhar a filha, de 24 dias de vida, que permanece internada.

Segundo o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem e a mulher. No local, a vítima relatou que foi puxada pelos cabelos e derrubada ao chão pelo companheiro.

Ela informou ainda que havia preparado um alimento e que o marido teria descido para buscá-lo. Nesse momento, segundo o relato, ele retornou apresentando comportamento agressivo e iniciou as agressões.

A mulher contou também que se ausentou anteriormente do hospital para visitar outro filho, de três anos, deixando a filha do casal sob os cuidados do companheiro. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A vítima não pôde acompanhar a condução por permanecer no hospital, já que a filha, de 24 dias, segue internada e não pode ficar desacompanhada, além de não haver familiares no local para substituí-la.

Durante o atendimento, a equipe policial constatou que a mulher apresentava um ferimento superficial no joelho, resultado da queda, sem outras lesões aparentes. Ela manifestou interesse em registrar a ocorrência e representar criminalmente contra o autor.

O suspeito foi conduzido no compartimento de presos da viatura. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.

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