Polícia

Homem é preso com placa adulterada com fita isolante e carga ilegal na Capital

Condutor confessou ter adulterado as placas e relatou que produtos seriam entregues em Campo Grande

08 agosto 2025 - 17h22Gabrielly Gonzalez

Um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação na manhã desta sexta-feira (8), pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV). 

Durante deslocamento para apurar um roubo ocorrido na noite anterior, os policiais civis visualizaram um veículo VW Saveiro com indícios de adulteração na placa. Ao realizar a abordagem, a equipe confirmou que as placas haviam sido modificadas com o uso de fita isolante.

Na caçamba do veículo, os investigadores encontraram diversos cigarros eletrônicos, caracterizados como produtos de descaminho. O condutor, de 50 anos, confessou ter adulterado as placas e relatou que havia recebido os produtos na noite anterior. Segundo ele, os cigarros eletrônicos seriam entregues a um terceiro indivíduo em Campo Grande no momento da abordagem.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. O veículo e os produtos foram apreendidos e encaminhados à sede da DEFURV.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser feitas pelo WhatsApp no número (67) 99224-3346.

