Polícia

Homem leva facada no tórax ao se envolver em briga no Tiradentes

A suspeita do crime é vizinha da namorada da vítima

23 agosto 2025 - 18h31Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Homem, de 36 anos, foi esfaqueado durante uma briga entre vizinhos ocorrida na noite de sexta-feira (22), na Rua Coronel Salustiano Lima, região do Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fato. Ao chegar no endereço indicado, uma testemunha detalhou que estava na frente de casa com o namorado, homem esfaqueado, quando sua vizinha chegou ofendendo a jovem dizendo que ela estava ‘mexendo com seu marido’.

As duas então tiveram uma discussão, até que a suspeita saiu do local. Momentos depois, ela retornou acompanhada do marido e outro rapaz, dando início a uma nova briga entre o grupo. Em determinado momento, a vizinha da jovem desferiu um golpe de faca em seu namorado.

Os três então fugiram correndo e a vítima foi por meios próprios até o posto de saúde do Bairro Tiradentes para procurar atendimento médico. Sem risco de morte, o rapaz seria transferido para a Santa Casa, onde passaria por exames já que existia a suspeita da facada ter atingido seu pulmão.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

