Menu
Menu Busca segunda, 08 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande

Suspeito pode ser conhecido da família, pois cachorros que vivem no imóvel não latiram

08 dezembro 2025 - 20h40Luiz Vinicius e Brenda Assis    atualizado em 08/12/2025 às 20h43
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativaPM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa   (Reprodução/PMMS)

Adolescente, de 15 anos, foi vítima de um estupro no final da tarde desta segunda-feira, dia 8, após um homem mascarado ter invadido a residência em que ela estava, no Assentamento Estrela, na zona rural de Campo Grande.

A suspeita é que o indivíduo seja conhecido da família, pois os cachorros que vivem no imóvel não latiram ou sequer avançaram com a presença dele no terreno.

Segundo informações repassadas para a reportagem, a adolescente foi encontrada com uma hemorragia nas partes íntimas e devido a essa situação, foi acionado o Corpo de Bombeiros e o Conselho Tutelar.

Para a Polícia Militar, ela afirmou que o suspeito era um indivíduo magro e que no momento em que ele entrou na casa, usava uma máscara.

Ainda conforme as informações, a suspeita recaem em um homem que mora no Assentamento Zumbi dos Palmares.

O caso foi levado para conhecimento da Polícia Civil, registrado na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu durante o sábado
Polícia
Casal sofre acidente voltando para casa após comprar caminhonete
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso ao tentar furtar salsicha e carne em mercado de Paranaiba
O caso começou com uma briga
Polícia
Adolescente de 16 anos é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em aldeia
Erik Gerlyel foi morto a tiros
Polícia
Jovem morto a tiros em São Gabriel tinha 21 anos e passagens por furto e roubo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é presa após surtar e invadir a casa do vizinho no Nova Lima
O acidente aconteceu neste domingo
Polícia
Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhonete em Dourados
SW4 furtada ficou danificada com o acidente
Polícia
Caminhonete de luxo furtada em SC é recuperada em MS após perseguição e acidente
O homicidio aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Jovem é morto a tiros em São Gabriel do Oeste
Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registrado
Polícia
Agressão contra mãe não passa impune e rapaz é preso em Iguatemi
Vítima tentou se separar do marido
Polícia
Mulher tentou separação do marido antes de ser morta em Campo Grande

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS