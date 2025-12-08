Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande

Luiz Vinicius e Brenda Assis atualizado em 08/12/2025 às 20h43

Adolescente, de 15 anos, foi vítima de um estupro no final da tarde desta segunda-feira, dia 8, após um homem mascarado ter invadido a residência em que ela estava, no Assentamento Estrela, na zona rural de Campo Grande.

A suspeita é que o indivíduo seja conhecido da família, pois os cachorros que vivem no imóvel não latiram ou sequer avançaram com a presença dele no terreno.

Segundo informações repassadas para a reportagem, a adolescente foi encontrada com uma hemorragia nas partes íntimas e devido a essa situação, foi acionado o Corpo de Bombeiros e o Conselho Tutelar.

Para a Polícia Militar, ela afirmou que o suspeito era um indivíduo magro e que no momento em que ele entrou na casa, usava uma máscara.

Ainda conforme as informações, a suspeita recaem em um homem que mora no Assentamento Zumbi dos Palmares.

O caso foi levado para conhecimento da Polícia Civil, registrado na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

