Idoso morre afogado ao cair tentando pegar água em córrego de Coxim

Silvio Francisco Pereira, de 74 anos, morreu afogado ao tentar pegar água em um córrego localizado na área central de Rio Verde de Mato Grosso. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18).

Conforme o registro policial, um morador da região disse que ao sair de casa viu algumas pessoas ao redor do córrego, apontando para dentro da água. Ao se aproximar, avistou o corpo do idoso e acionou a Polícia Militar.

Além disso, ele detalhou que Silvio tinha o costume de passar em frente ao seu imóvel todos os dias pela manhã carregando um balde e uma corda, com a intensão de pegar água do córrego para irrigar uma roça de mandioca. Ele acredita que o idoso pode ter se desequilibrado e caído dentro da água.

Consta ainda no registro policial que um sobrinho detalhou que a vítima era portadora de câncer de próstata e fazia uso de medicamentos controlados, porém, não deu mais detalhes sobre o assunto. O rapaz confirmou a rotina de Silvio passada pela testemunha, afirmando que o tio não tinha inimizades ou desavenças conhecidas.

As equipes da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso junto com a Polícia Civil. O corpo do idoso foi removido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Coxim, onde passará por exames de necropsia, para a causa da morte ser determinada.

O caso foi então registrado como morte por causa indeterminada sem indicio de crime.

