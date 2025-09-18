Menu
Polícia

Idoso morre afogado ao cair tentando pegar água em córrego de Coxim

Ele foi encontrado por moradores da região

18 setembro 2025 - 19h11Brenda Assis
A vítima foi encontrada na manhã de hojeA vítima foi encontrada na manhã de hoje   (Reprodução/Sidney Assis/Coxim Agora)

Silvio Francisco Pereira, de 74 anos, morreu afogado ao tentar pegar água em um córrego localizado na área central de Rio Verde de Mato Grosso. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18).

Conforme o registro policial, um morador da região disse que ao sair de casa viu algumas pessoas ao redor do córrego, apontando para dentro da água. Ao se aproximar, avistou o corpo do idoso e acionou a Polícia Militar.

Além disso, ele detalhou que Silvio tinha o costume de passar em frente ao seu imóvel todos os dias pela manhã carregando um balde e uma corda, com a intensão de pegar água do córrego para irrigar uma roça de mandioca. Ele acredita que o idoso pode ter se desequilibrado e caído dentro da água.

Consta ainda no registro policial que um sobrinho detalhou que a vítima era portadora de câncer de próstata e fazia uso de medicamentos controlados, porém, não deu mais detalhes sobre o assunto. O rapaz confirmou a rotina de Silvio passada pela testemunha, afirmando que o tio não tinha inimizades ou desavenças conhecidas.

As equipes da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso junto com a Polícia Civil. O corpo do idoso foi removido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Coxim, onde passará por exames de necropsia, para a causa da morte ser determinada.

O caso foi então registrado como morte por causa indeterminada sem indicio de crime.

