Médica morre em grave acidente de carro na MS-164

A médica Ana Paula Lima Gimenez, 38 anos, faleceu após durante um acidente de carro na MS-164, nas proximidades do Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Ela teria se formado em medicina no ano de 2022.

De acordo com informações do site Ponta Porã News, duas pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Regional do município. Porém, ainda não foi divulgada a dinâmica do acidente.

A suspeita é de que os passageiros do veículo sejam de Campo Grande.

