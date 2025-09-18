Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher coloca fogo em casa, mata mãe e confessa crime: "Jesus mandou"

À polícia, vizinhos contaram que, na noite do crime, a jovem comunicou o incêndio de forma calma e sem demonstrar preocupação com a genitora

18 setembro 2025 - 18h41Brenda Assis

Jane Maristela de Oliveira, 49 anos, morreu ao ser carbonizada pela própria filha, uma jovem de 21 anos, em Alagoas. Ao ser presa, ela teria confessado o crime e afirmado que “Jesus mandou jogar a própria mãe no fogo”.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Metrópoles, mãe e filha moravam sozinhas na casa e tinham problemas de convivência, sendo que a filha exigia, frequentemente, dinheiro para a compra de drogas, cigarros e bebidas.

À polícia, vizinhos contaram que, na noite do crime, a jovem comunicou o incêndio de forma calma e sem demonstrar preocupação com a mãe, que estava dentro da residência em chamas.

A jovem teria, inclusive, confessado o crime, afirmando que o crime teria sido uma ordem de “Jesus”. Além disso, ela teria ameaçado matar a tia e a avó materna para ficar com os bens da família.

A ação, coordenada pelo delegado Edberg Oliveira, titular do 53º DP, resultou na prisão temporária da jovem.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima foi encontrada na manhã de hoje
Polícia
Idoso morre afogado ao cair tentando pegar água em córrego de Coxim
Condenado a 21 anos de prisão por estupro em SP é preso em Dourados
Polícia
Condenado a 21 anos de prisão por estupro em SP é preso em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é brutalmente espancado ao se meter em briga de casal em Angélica
Delegacia de Polícia Civil de Camapuã
Polícia
Diagnosticada com virose, criança morre após ir ao médico duas vezes em Camapuã
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)
Polícia
Casal é preso por armazenamento e produção de pornografia infanto-juvenil em Campo Grande
Delegacia Santa Rita Do Pardo
Polícia
Homem morre ao pular de carro em movimento em Santa Rita do Pardo
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Criança de 9 anos é encontrada sozinha em casa suja e desorganizada na Cidade Morena
Hospital da Vida
Polícia
Pedreiro morre dias após cair do telhado durante reforma em Dourados
Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande
Polícia
Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Idoso morre após sofrer infarto e esposa denuncia omissão de socorro na Santa Casa

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande