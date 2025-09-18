Mulher coloca fogo em casa, mata mãe e confessa crime: "Jesus mandou"

Jane Maristela de Oliveira, 49 anos, morreu ao ser carbonizada pela própria filha, uma jovem de 21 anos, em Alagoas. Ao ser presa, ela teria confessado o crime e afirmado que “Jesus mandou jogar a própria mãe no fogo”.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Metrópoles, mãe e filha moravam sozinhas na casa e tinham problemas de convivência, sendo que a filha exigia, frequentemente, dinheiro para a compra de drogas, cigarros e bebidas.

À polícia, vizinhos contaram que, na noite do crime, a jovem comunicou o incêndio de forma calma e sem demonstrar preocupação com a mãe, que estava dentro da residência em chamas.

A jovem teria, inclusive, confessado o crime, afirmando que o crime teria sido uma ordem de “Jesus”. Além disso, ela teria ameaçado matar a tia e a avó materna para ficar com os bens da família.

A ação, coordenada pelo delegado Edberg Oliveira, titular do 53º DP, resultou na prisão temporária da jovem.

