Mulher 'leva um cacete' dentro do ônibus por causa de perfume na Capital

Briga entre duas mulheres dentro de um ônibus na linha 086 - Júlio de Castilho x Shopping, precisou ser separada por equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na manhã quarta-feira (25), na Avenida Afonso Pena em frente à Prefeitura, centro da Capital.

De acordo com as informações da GCM, a autora contou que estava sentada em seu assento quando a vítima acabou ‘borrifando’ perfume, acertando seu rosto. Por isso acabou se levantando para agredir com tapas, arranhões e chutes a outra mulher.

Muito irritada, a autora precisou ser contida por passageiros. Apesar das alegações da suspeita, a vítima, testemunhas e o motorista do ônibus disseram que as agressões aconteceram sem motivos aparentes.

Eles contaram aos guardas que a agressora levantou, ficou parada em frente à vítima e começou a agredi-la. As testemunhas contaram ainda que não presenciaram a possível causa da briga, borrifar perfume na face da outra.

A vítima estava com lesões aparentes no braço e muito abalada, já a autora, não apresentava lesões. Ambas as mulheres e algumas testemunhas foram encaminhadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comuntário) Centro, onde o caso foi registrado.

