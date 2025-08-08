Policiais salvam bebê engasgado durante convulsão em Campo Grande

Policiais militares salvaram a vida do pequeno Henry, de apenas 1 ano e 8 meses, que havia se engasgado durante uma convulsão na noite do último domingo (3), no Bairro União, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o avô do menino foi até a sede da da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Rua Osvaldino Mendes Rocha, 560, em busca de ajuda. Dois agentes se deslocaram até a residência da família, onde encontraram a criança desacordada.

Os policiais conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê, que voltou a respirar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os atendimentos complementares.

Henry foi levado à UPA do Bairro Tiradentes, onde ficou em observação e foi liberado sem sequelas.

A família retornou à 10ª CIPM, nesta quinta-feira (7) para agradecer pessoalmente aos policiais que foram essenciais para salvar a vida da criança.

