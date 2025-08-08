Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Policiais salvam bebê engasgado durante convulsão em Campo Grande

Familiares foram até a companhia da PM agradecer pela ajuda

08 agosto 2025 - 16h53Carla Andréa    atualizado em 08/08/2025 às 17h03

Policiais militares salvaram a vida do pequeno Henry, de apenas 1 ano e 8 meses, que havia se engasgado durante uma convulsão na noite do último domingo (3), no Bairro União, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o avô do menino foi até a sede da da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Rua Osvaldino Mendes Rocha, 560, em busca de ajuda. Dois agentes se deslocaram até a residência da família, onde encontraram a criança desacordada.

Os policiais conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê, que voltou a respirar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os atendimentos complementares.

Henry foi levado à UPA do Bairro Tiradentes, onde ficou em observação e foi liberado sem sequelas.

A família retornou à 10ª CIPM, nesta quinta-feira (7) para agradecer pessoalmente aos policiais que foram essenciais para salvar a vida da criança. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso com placa adulterada com fita isolante e carga ilegal na Capital
Polícia
Homem é preso com placa adulterada com fita isolante e carga ilegal na Capital
Reprodução
Polícia
'Churrasquinho no fim de semana'? Homem é preso após furtar picanha em MS
Imagem Ilustrativa/Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter chamas.
Polícia
Incêndio consome loja de celulares e destrói parte da mercadoria em Dourados
Proprietários rurais são multados por queimadas ilegais em MS
Polícia
Proprietários rurais são multados por queimadas ilegais em MS
Na época, a atuação policial foi ampliada para localizar o autor dos disparos -
Justiça
Por ataques a tiros nas rodovias de MS, "Maníaco da Lanterna" vai a júri popular
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Polícia
Rapaz acusado de matar padrasto com 17 facadas no Nova Lima é preso pela PM
Delegacia de Polícia Civil de Água Clara
Polícia
Homem é preso por ameaçar matar a esposa por mensagem enviada à sogra em MS
Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é acorrentada em quarto escuro e sem comida pelo marido por 5 dias

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande