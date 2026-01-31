Sargento dos Bombeiros é perseguido pela ex-mulher e recebe 100 ligações em um dia em MS

Sargento do Corpo de Bombeiros, de 48 anos, procurou a delegacia de plantão de Campo Grande no final da noite desta sexta-feira, dia 30, para denunciar a perseguição que vem sofrendo da ex-mulher, de 45 anos. Em uma das ocasiões, ele recebeu mais de 100 ligações da suspeita em apenas um dia.

Ele manteve um relacionamento com a suspeita por cinco anos, mas o término aconteceu em maio de 2025, e desde então, ela não estaria aceitando o fim do romance.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o sargento contou aos policiais que, em ao menos três oportunidades, a ex-mulher registrou um boletim de ocorrência contra ele, porém, sem fundamentos e provas, mas que resultou em medidas protetivas a favor dela.

Ainda no registro, ele conta que compareceu a todos os atos, mas em determinadas ocasiões, a própria ex-mulher pedia para retirar a medida protetiva. Ele afirmou que recebia inúmeras mensagens e ligações por parte dela, até quando estava em serviço no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

No entanto, ele esclareceu que nunca desrespeitou a ex-companheira, somente não quis reatar o relacionamento, pois cinco meses após o término, havia iniciado outro romance.

Contudo, a situação do sargento virou de cabeça para baixo, pois todas às vezes que a mulher foi contrariada ou até mesmo bloqueada nas redes sociais, ela procurava a polícia com intuito de prejudicá-lo, segundo ele. Em uma dessas oportunidades, enquanto ele viajava a serviço para Bataguassu, a mulher o denunciou por quebra de medida protetiva e resultou na imposição de monitoramento eletrônico.

Em outra situação, após bloquear a ex-mulher no WhatsApp, ela procurou novamente a polícia e como resultado, o sargento foi preso. Ele não informou a data em que foi detido, mas foi colocado em liberdade no dia 24 de janeiro deste ano.

Na delegacia, ele explicou que "está tentando ficar em paz". Ainda na unidade policial, ele bloqueou a mulher na frente dos policiais em razão da última mensagem enviada pela ex-mulher, sendo na noite desta sexta-feira. Ele requereu as providências cabíveis.

O caso foi registrado como perseguição na delegacia.

