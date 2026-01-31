Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Sargento dos Bombeiros é perseguido pela ex-mulher e recebe 100 ligações em um dia em MS

Ele manteve um relacionamento com a suspeita por cinco anos, mas o término aconteceu em maio de 2025

31 janeiro 2026 - 09h50Luiz Vinicius
Militar do Corpo de Bombeiros sofre perseguição da ex-mulherMilitar do Corpo de Bombeiros sofre perseguição da ex-mulher   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Sargento do Corpo de Bombeiros, de 48 anos, procurou a delegacia de plantão de Campo Grande no final da noite desta sexta-feira, dia 30, para denunciar a perseguição que vem sofrendo da ex-mulher, de 45 anos. Em uma das ocasiões, ele recebeu mais de 100 ligações da suspeita em apenas um dia.

Ele manteve um relacionamento com a suspeita por cinco anos, mas o término aconteceu em maio de 2025, e desde então, ela não estaria aceitando o fim do romance.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o sargento contou aos policiais que, em ao menos três oportunidades, a ex-mulher registrou um boletim de ocorrência contra ele, porém, sem fundamentos e provas, mas que resultou em medidas protetivas a favor dela.

Ainda no registro, ele conta que compareceu a todos os atos, mas em determinadas ocasiões, a própria ex-mulher pedia para retirar a medida protetiva. Ele afirmou que recebia inúmeras mensagens e ligações por parte dela, até quando estava em serviço no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

No entanto, ele esclareceu que nunca desrespeitou a ex-companheira, somente não quis reatar o relacionamento, pois cinco meses após o término, havia iniciado outro romance.

Contudo, a situação do sargento virou de cabeça para baixo, pois todas às vezes que a mulher foi contrariada ou até mesmo bloqueada nas redes sociais, ela procurava a polícia com intuito de prejudicá-lo, segundo ele. Em uma dessas oportunidades, enquanto ele viajava a serviço para Bataguassu, a mulher o denunciou por quebra de medida protetiva e resultou na imposição de monitoramento eletrônico.

Em outra situação, após bloquear a ex-mulher no WhatsApp, ela procurou novamente a polícia e como resultado, o sargento foi preso. Ele não informou a data em que foi detido, mas foi colocado em liberdade no dia 24 de janeiro deste ano.

Na delegacia, ele explicou que "está tentando ficar em paz". Ainda na unidade policial, ele bloqueou a mulher na frente dos policiais em razão da última mensagem enviada pela ex-mulher, sendo na noite desta sexta-feira. Ele requereu as providências cabíveis.

O caso foi registrado como perseguição na delegacia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem foi morto a tiros
Polícia
Homem é assassinado com tiros nas costas por pistoleiro em Dourados
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas
Polícia
Condenado por estupro em SP é preso em Três Lagoas
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é agredido após não responder estranho no centro de Campo Grande
Cocaína apreendida
Polícia
Motorista de caminhão é preso com 50 quilos de cocaína em Bataguassu
Depac Centro
Polícia
Homem é agredido por motorista de BMW durante briga no trânsito de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Pai é preso em flagrante por maus-tratos contra filhos em Campo Grande
Suspeito confrontou a PM
Polícia
Morto em confronto na Capital, ladrão havia furtado mais de R$ 200 mil em joias
Local onde aconteceu o confronto
Polícia
AGORA: Suspeito confronta PM e morre na zona norte de Campo Grande
Duas pessoas são presas por fraude migratória para tentar manter benefícios em MS
Polícia
Duas pessoas são presas por fraude migratória para tentar manter benefícios em MS

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Alyson morreu após receber golpes de faca
Polícia
Suspeito de assassinar Alyson é preso cometendo furto com irmão em Campo Grande