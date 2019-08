Vídeo - Mulher é espancada após flagrar marido beijando funcionária

A empresária Wilma Souza Costa, dona de uma loja de materiais de construção em Manaus, foi brutalmente agredida pelo marido, Cleiber de Castro Costa, dentro do próprio estabelecimento, no bairro São Francisco. Pelo monitoramente eletrônico, a mulher viu o marido beijando uma funcionária. Ao tirar satisfação com Cleiber, a empresária sofreu uma sequência de agressões brutais.

A agressão, que aconteceu no último mês, foi filmada pelas câmeras de segurança e repercutiu recentemente nas redes sociais após a divulgação das imagens pela filha da vítima. O vídeo mostra o momento em que Cleber parte para cima de Wilma e a agride com socos, tapas, murros e pontapés.

Na quinta-feira (15), a vítima conseguiu uma medida protetiva, proibindo o agressor de se aproximar dela e de seus familiares, de manter contato, de frequentar o entorno da residência e do trabalho, tudo para preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Confira o momento em que o agressor beija uma funcionária da loja:

Nas imagens abaixo, Cleiber agride Wilma após ela tirar satisfação sobre a cena:

