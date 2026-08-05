O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, anunciou nesta quarta-feira (5) o nome do deputado federal, Alfredo Gaspar (PL), como vice em sua chapa. "É uma pessoa que eu aprendi a admirar, pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente a segurança pública", declarou o presidenciável.

Alfredo Gaspar de Mendonça Neto é deputado federal por Alagoas. Ex-promotor de Justiça, foi procurador-geral de Justiça e secretário de Segurança Pública do estado. Ganhou destaque na área da segurança pública sendo ainda relator da CPMI do INSS que investiga fraudes nos descontos de benefícios, inclusive possível envolvimento de Fábio Luis Lula da Silva, filho do presidente Lula.

"Tenho uma história de vida de muito trabalho e honrado, estarei ao seu lado Flávio, para gente transformar o Brasil em um local justo e decente", falou o deputado, ao ser anunciado.

Durante o anúncio, Flávio agradeceu aos nomes cogitados, como o da deputada Renata Abreu, presidente do Podemos.

Agradeceu também a senadora Tereza Cristina, que chamou de professora. “Ela fez um trabalho brilhante durante a gestão do Jair Bolsonaro e vai estar do nosso lado”. Ele falou ainda que se ela quiser, poderia inclusive repetir o trabalho, deixando em aberto que caso eleito, poderia convidá-la para o cargo de ministra.

A definição ocorreu no último dia do prazo para a realização das convenções partidárias. Embora Flávio tivesse afirmado na terça-feira (4) que a escolha poderia ficar para perto do início da campanha eleitoral, a equipe jurídica do PL avaliou que adiar o anúncio poderia abrir espaço para questionamentos na Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do calendário.

A decisão também ocorreu após o partido não conseguir fechar alianças com outras legendas. Progressistas, União Brasil, Republicanos e Podemos optaram pela neutralidade no primeiro turno, levando o PL a escolher um nome da própria sigla para compor a chapa.

Antes do anúncio, eram cotados para a vaga o senador Rogério Marinho (PL-RN), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a vereadora de Fortaleza Priscila Costa.