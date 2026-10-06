O debate entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026 será realizado no dia 15 de outubro. A data foi antecipada pelo pool de veículos de comunicação “O Momento da Decisão”, que reúne 11 empresas de mídia.

O grupo é formado por CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Novabrasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV. A iniciativa pretende colocar frente a frente os dois candidatos que avançaram para a segunda etapa da disputa, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Em comunicado, o pool reforçou a importância dos debates para o processo democrático, principalmente por permitir que os eleitores acompanhem as propostas e posições dos candidatos em um mesmo ambiente e com possibilidade de contraditório.

A realização do encontro ocorre após o primeiro turno terminar sem debates entre os principais candidatos à Presidência. O debate que seria promovido pela TV Globo, inclusive, foi cancelado depois que Flávio Bolsonaro decidiu não participar, enquanto Lula também não estaria presente.

Flávio confirma participação

Durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (6), Flávio Bolsonaro afirmou que pretende participar dos debates do segundo turno. Segundo o candidato, o objetivo é comparar diretamente seu programa de governo com as propostas de Lula.

“Eu já queria ter participado de debates no primeiro turno com o Lula. Vou participar de debates, acho que são importantes. Eu sempre quis, eu quero comparar os programas de governo, eu quero comparar os governos do Lula com o nosso governo, e eu tenho a convicção de que a gente vai sair vitorioso desse debate”, declarou.

A declaração ocorreu depois de Lula defender a importância da realização dos debates durante a campanha do segundo turno. A ausência de confrontos diretos entre os presidenciáveis no primeiro turno foi um dos assuntos que marcaram a reta final da primeira etapa da eleição.

Apesar de confirmar que pretende participar dos próximos encontros, Flávio não participou do debate que havia sido programado pela TV Globo. A campanha do candidato do PL avaliou que a ausência de Lula poderia prejudicar a estratégia eleitoral de Flávio caso ele comparecesse sozinho.

Na coletiva desta terça-feira, Flávio estava acompanhado do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O candidato também afirmou que já mantém conversas com partidos e lideranças em busca de novos apoios para o segundo turno.

Entre as articulações está uma possível aproximação com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Flávio deve viajar ao Estado para conversar com Caiado sobre o apoio à candidatura no segundo turno.