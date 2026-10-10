A Record anunciou nesta sexta-feira (9) o cancelamento do debate presidencial que estava previsto para domingo (11). Segundo a emissora, a decisão foi tomada devido à “incompatibilidade de agendas” das campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Após o resultado do primeiro turno, os dois candidatos se comprometeram a participar dos debates televisivos. A expectativa era de que os encontros oferecessem aos eleitores a oportunidade de comparar diretamente as propostas e os programas de governo dos concorrentes.

Antes da votação, Lula havia adotado uma estratégia de não comparecer a diversos debates, recusando convites de emissoras. Um dos casos foi o encontro organizado pela TV Globo, cancelado às vésperas do primeiro turno. Na ocasião, o presidente participou de uma entrevista no podcast Flow, transmitida no mesmo horário inicialmente reservado ao debate.

Após o resultado das urnas, porém, Lula passou a defender a realização de confrontos diretos na televisão. Em reunião pública com a coordenação de sua campanha, o presidente afirmou que esse formato permitiria aos candidatos explicar suas propostas sem a participação de outros concorrentes.

“Agora é importante ter debate na televisão, porque agora é tête-à-tête, um contra um, é cada um podendo se explicar”, declarou.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, havia afirmado desde o início da corrida presidencial que só participaria de debates com a presença de Lula. O senador chegou a confirmar participação no encontro da TV Globo, mas desistiu posteriormente, alegando “censura imposta ao evento pelo TSE”, conforme publicou em suas redes sociais.

Depois do primeiro turno, Flávio também manifestou disposição para participar dos confrontos televisivos e comparar sua proposta de governo com a administração petista.

“Eu já queria ter participado de debates no primeiro turno com o Lula. Vou participar de debates, acho que são importantes. Eu sempre quis, eu quero comparar os programas de governo, eu quero comparar os governos do Lula com o nosso governo, e eu tenho a convicção de que a gente vai sair vitorioso desse debate”, afirmou.

Com o cancelamento do encontro deste domingo, os eleitores deixam de contar com o debate previsto na programação da Record. A emissora atribuiu a decisão à incompatibilidade de agendas, sem detalhar quais compromissos impediram a participação dos candidatos.