O Republicanos confirmou que vai apoiar a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), mesmo tendo declarado apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Hugo, por outro lado, apoia a reeleição do presidente Lula (PT), que também já sinalizou apoio à permanência do deputado no comando da Casa.

A posição foi confirmada nesta segunda-feira (12) pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, em entrevista à CNN Brasil.

“O Republicanos apoiará a reeleição de Hugo Motta e buscará apoios em demais partidos”, afirmou.

A decisão mantém o apoio a Hugo independentemente de quem vença a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, marcada para 25 de outubro.

O Republicanos pretende conversar com partidos como PT, PSB, União Brasil e PP para garantir a recondução de Hugo à presidência da Câmara em 2027.

O PL, partido de Flávio, também discute lançar um candidato próprio, como o deputado Altineu Cortês (RJ). No entanto, a legenda avalia abrir mão do comando da Câmara para negociar a presidência do Senado, disputada por Rogério Marinho (PL).