Foro sobre a Rota Bioceânica acontece na próxima semana em MS

Acontece na próxima semana, entre os dias 18 e 20 de fevereiro, o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, que reúne os países que fazem parte do projeto internacional para ligar o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico.

Estarão reunidos representantes do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai, que irão debater questões aduaneiras, de infraestrutura, segurança, logística, oportunidades de negócios de comércio exterior e internacional, além do turismo e outras esferas socioeconômicas.

O evento, organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e com apoio da Fiems e Sebrae-MS, acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Podem participar do evento empresários e demais integrantes da sociedade civil que estejam interessados no assunto. A população pode estar conferindo a programação e realizando inscrições, de forma gratuita, pelo site do evento .

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também