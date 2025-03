Impedido de seguir no PL, Lucas de Lima volta ao PDT

Filiado ao PL no início do mês de fevereiro, o deputado Lucas de Lima foi obrigado a se desfiliar do partido e comunicar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), após decisão monocrática do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lucas de Lima estava sem partido, pois saiu do PDT, pelo qual foi eleito em 2022, após um desentendimento interno. Com sua recente filiação ao PL, o partido que já contava com Neno Razuk, João Henrique Catan e Coronel David na Alems acabou criando uma bancada independente, mas agora deve decidir se continuará ou se juntará a um bloco.

A situação do partido na Comissão Constituição, Justiça e Redação (CCJR) também é incerta, já que agora, com três deputados, a vaga pode ficar aberta para um dos partidos de bloco.

O direito de sair do PDT por justa causa foi concedido ao deputado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) por 6 votos a um, no entanto, a legenda recorreu da decisão, junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que emitiu uma decisão monocrática. O parlamentar recorre da decisão.



