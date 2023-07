Ipems mostra bom desempenho eleitoral de Adriane

Pesquisa do Ipems/Correio do Estado, divulgada nesta segunda-feira (24), mostra a atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), na frente da disputa as eleições municipais de 2024. Ela aparece com 26,17%.

Apesar de estar na frente, Adriane é seguida pelo deputado estadual Zeca do PT, que aprece com 25,34%. O quadro estimulado mostra ainda o deputado federal Beto Pereira com 18,44%, e Marcos Polon com 9,18%.

A pesquisa aponta, ainda no cenário estimulado, que 20,22% dos campo-grandenses não sabem/não tem nenhum candidato ou votariam branco/nulo nas próximas eleições.

De acordo com as informações divulgadas, a pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 19 de julho deste ano, em Campo Grande. Onde 400 pessoas foram entrevistadas, dando uma margem de erro percentual de 4,9 para mais ou para menos. O grau de confiança do levantamento é de 95%.

