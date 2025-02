Justiça torna Pablo Marçal inelegível por oito anos

A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou, nesta sexta-feira (21), Pablo Marcal (PRTB) por abusos durante a campanha pela prefeitura de São Paulo durante as Eleições de 2024, o tornando inelegível por oito anos.

O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral da capital paulista, entendeu que o empresário e influenciador fez abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação social e captação ilícita de recursos.

A decisão se refere à fala de Marçal em vídeo sobre vender apoio a candidatos por um Pix de R$ 5 mil, afirmando que basta os candidatos interessados preencherem um formulário para isso. “Fez a doação, eu mando o vídeo”, comentou na época.

Guilherme Boulos, que concorria à Prefeitura de São Paulo pelo PSol, e o PSB, de Tabata Amaral, pediram que o influenciador fosse investigado por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e arrecadação ilícita de recursos.

A vice de Marçal, Antônia de Jesus Barbosa Fernandes, foi absolvida.

A decisão ocorre em primeiro grau, ou seja, ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

