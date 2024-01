Lula sanciona lei que garante plano de carreira e jornada reduzida para professores

Após cinco anos tramitando no Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.817/2024, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17), que estabelece diretrizes para a valorização de professores da rede pública.

A lei assegura plano de carreira, formação continuada e condições de trabalho, como a jornada de trabalho de 40 horas. Também são alcançados pelas diretrizes outros “detentores da formação requerida em lei”, como diretores e administradores escolar, inspetores, supervisores e orientadores educacionais, além de pessoas com formação técnica ou superior em área pedagógica que exerçam funções de suporte técnico e administrativo.

As diretrizes recém aprovadas possibilitam progressão funcional periódica e o estímulo ao desenvolvimento profissional, em que levem em conta as titulações e formação continuada, a avaliação de desempenho e experiência profissional, além da assiduidade.

Também foi assegurado piso atrativo e progressão que estimule a carreira, além de especificar que sejam consideradas as especificidades das redes de ensino, além de atribuições adicionais e dedicação exclusiva, com a concessão de gratificações e adicionais.

Outra garantia estabelecida pela lei foi a da jornada de trabalho de 40 horas semanais, que deverá ter parte dedicada a estudos, planejamento e avaliação, além da garantia da integração do trabalho individual com a proposta pedagógica da instituição de ensino.

Condições como número adequado de estudantes e de turmas por profissional, além da garantia de um ambiente físico saudável e seguro, também foram garantidas.

