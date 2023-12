Nikolas Ferreira e Fernando Holiday são processados por humorista

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o vereador Fernando Holiday (PL-SP), estão sendo processados pela humorista Ana Virginia Teixeira, conhecida nas redes sociais por abordar temas políticos com humor.

O motivo seria uma fake news disseminada pelos dois parlamentares, que compartilharam uma foto da comediante ao lado do ministro da Justiça, Flávio Dino, a identificando como a “dama do tráfico”, esposa de um líder criminoso do Amazonas que teria conseguido encontro com dois secretários do Ministério da Justiça e uma coordenadora do Ministério dos Direitos Humanos.

No processo, a humorista pede uma indenização de R$ 90 mil por danos morais aos dois parlamentares. Em suas redes, ela fez uma publicação desmentindo a notícia divulgada pelos dois.

“A que ponto chega o bolsonarismo? A esse ponto aí, ó. Olha ao que estão me associando. Mas vão ter que provar. Inclusive vão ter que provar até que eu sou amazonense. Eu estou na UTI do Hospital do Rio Grande do Norte com minha filha hospitalizada e os bolsonaristas fazendo isso aqui”, escreveu a humorista.

