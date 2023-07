Parceria entre Coreia do Sul e Brasil para o avanço da produção sustentável é estreitado

Iniciando a missão do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na Ásia, o ministro Carlos Fávaro, com a equipe técnica da pasta, Embrapa, comitiva de parlamentares e representantes do setor, apresentou as propostas brasileiras para avanço da produção sustentável na Coreia do Sul na segunda-feira (24).

Em reunião no Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul (Mafra), o ministro coreano, Jeong Hwang-geun, ressaltou a importância do Brasil como fornecedor de produtos agrícolas para seu país.

Um dos pontos tratados no encontro foi o estreitamento da cooperação técnica entre Brasil e Coreia do Sul na área de fazendas inteligentes. Além do avanço tecnológico, que garante uma agricultura de precisão, o Mapa vem propondo modelos de Integração Floresta - Pasto - Lavoura por meio da recuperação de pastagens de baixa produtividade. A medida é uma das principais iniciativas do país para a intensificação da produção de alimentos livre de desmatamento.

Abertura de mercado e um protocolo Internacional regionalizado para casos de gripe aviária também foram debatidos nas agendas desta segunda-feira.

A Missão do Mapa esteve no Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos, onde o vice-ministro, Osang Kwon, lembrou da capacidade do Brasil de manter a exportação de produtos agropecuários mesmo durante a pandemia da Covid-19. No encontro, Fávaro destacou o sistema de Defesa Sanitário brasileiro e a qualidade dos alimentos produzidos no país.



