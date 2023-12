Pesquisa mostra bom trabalho da Assembleia Legislativa

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil de Inteligência revela que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) recebeu avaliação positiva de 41,4% da população sul-mato-grossense. Os dados foram coletados entre os dias 5 e 12 de dezembro de 2023, abrangendo 30 municípios do estado.

Conforme a pesquisa, a avaliação da Alems se distribui da seguinte forma: 41,4% consideram o trabalho da casa como ótimo e bom, enquanto 22,4% o classificam como regular. Uma parcela de 15,2% da população entrevistada aponta que a atuação da Assembleia é ruim ou péssima. Importante notar que 21% dos entrevistados não souberam ou optaram por não responder à questão.

O levantamento ouviu um total de 3 mil pessoas, sendo 1.242 delas em Campo Grande, a capital do estado. O restante das entrevistas foi distribuído em municípios do interior, incluindo Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã. Os participantes foram selecionados aleatoriamente, seguindo as cotas do estudo em função de variáveis significativas.

A pesquisa, com um intervalo de confiança de 95% e uma amostra de 3.000 entrevistas, apresenta uma margem de erro máxima estimada de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos.

