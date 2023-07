Plano Safra para agricultura familiar é lançado na Capital

Foi lançado na manhã desta terça-feira (25) o Plano Safra da Agricultura Familiar na região Centro-Oeste, encerrando assim a programação da Conferência Estadual da Agricultura Familiar, pelo governador Eduardo Riedel, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira e o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em Campo Grande.

Riedel comentou que existe em MS um ‘alinhamento de propósitos’. “Quando você discute política pública para uma determinada área e os propósitos são comuns, não é difícil a gente seguir na direção daquilo que nós políticos e gestores precisamos fazer. Que é entregar para a sociedade”.

O Plano Safra da Agricultura Familiar deve injetar cerca de R$ 400 milhões, somente em Mato Grosso do Sul. A estimativa do governo federal é de que os agricultores e agricultoras familiares da região Centro-Oeste contratem mais de R$ 4 bilhões em crédito rural na safra 2023/2024. Para todo o Brasil, são R$ 77,7 bilhões, em ações para fortalecer a agricultura familiar, aumentar a produtividade no campo, promover a transição agroecológica e levar alimentos saudáveis para as famílias brasileiras.

Durante coletiva, o ministro Paulo Teixeira, informou que o governo do estado poderá auxiliar as famílias a terem acesso aos créditos que serão disponibilizados no Plano Safra. “Queremos abrir as portas com esses programas. A grande novidade é a vinda desse fundo de desenvolvimento do Centro-Oeste. A região estava muito aquém nas outras safras, com a entrada do fundo, espera que o Mato Grosso do Sul possa entrar mais fortemente nessa safra”, comentou.

Foi anunciada ainda, sem muitos detalhes, que uma parceria entre o governo e o Sebrae deve viabilizar esses créditos entre os produtores e os bancos.

A Conferência Estadual da Agricultura Familiar em Campo Grande encerra a série de Conferências Regionais do segmento em Mato Grosso do Sul, iniciadas no mês de maio e que reuniram mais de 2 mil participantes de todos os municípios. O objetivo foi o de levantar demandas e anseios da população, autoridades e instituições presentes na Agricultura Familiar do Estado. O passo seguinte, é inseri-las no orçamento do PPA (Plano Plurianual 2024/2027).

O crescimento da agricultura em Mato Grosso do Sul deve ser de maneira exponencial, conforme destacou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc. “Ano passado nos financiamos só mil produtores, por causa do cadastro de agricultura familiar e da adesão. Ano passado tivemos R$ 40 milhões e o ministro acabou de anunciar R$ 400 milhões. Vai facilitar o acesso ao mercado (produtor vai poder vender mais fácil)”, destacou.



