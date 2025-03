Pollon apresenta projeto para acabar com o NÃºcleo de Combate ao Crime Organizado

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) apresentou na Câmara o projeto de decreto legislativo (PDL) 9/25, que propõe a suspensão do decreto do Ministério da Justiça que criou o Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado.

Pollon argumenta que a criação do Núcleo Estratégico acabou por excluir instituições essenciais do Sistema de Segurança Pública, como as policias militares e civis dos estados.

“A criação de um núcleo que centraliza a gestão do combate ao crime organizado sem a devida participação dessas instituições resulta em um modelo incompleto, que não reflete a complexidade da questão”, comentou o deputado.

Antes de ser aprovado, o PDL 9/25 precisa passar pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além da de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), antes de ser submetido ao plenário, precisando ser aprovado na Câmara e no Senado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também