Projeto para prÃ©-natal masculino serÃ¡ votado em segunda discussÃ£o

O projeto de lei 11.077/23, do vereador Dr. Jamal, que instituiu o programa pré-natal masculino e já foi analisado pela Câmarade Municipal na última semana, agora passará por uma segunda votação nestaterça-feira (26), antes de seguir para sanção.

O projeto busca incentivar a paternidade mais presente e responsável, visando a participação ativa dos pais no acompanhamento gestacional.

Programa deve despertar debates e reflexões entre os parlamentares, bem como interesse da população sobre a importância do envolvimento paterno desde o período pré-natal.

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam ainda em segunda discussão e votação o projeto de lei n. 10.692/22, do vereador Carlão, que determina a disponibilização de QRCode nas placas de identificação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos para leitura e identificação do histórico das pessoas homenageadas.

Já em primeira discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei n. 11.094/23, que institui o programa "Adote uma Praça" em Campo Grande. A proposta é do vereador Ronilço Guerreiro.

